Esta quinceañera bailó el vals con un retrato de su padre difunto y las redes han hecho viral su gesto

“Me dijeron que no fuera a verte porque arruinaría el día. Me dijeron que estaría triste. Me dijeron que no era correcto ir a verte, pero lo hice. Quería que me vieras con mi vestido del que siempre hablábamos y con el que íbamos a bailar y nunca parar. ¡Cuánto querías verme! Así que lo hice”, publicó la joven en inglés junto a una foto llevándole flores a la tumba, claro, con su vestido puesto. “Fui a verte papá. Fui porque sabía que esto era un sueño para ti, porque quería que me vieras. Quería pasar al menos cinco minutos o más contigo. Te extraño y odio que no estuvieras aquí físicamente, pero espiritualmente sé que estás aquí apá”.