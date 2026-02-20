Noticias

Nicole “Snooki” Polizzi, de "Jersey Shore", revela que tiene cáncer de cuello uterino, ¿cuál es su estado de salud?

La exestrella de “Jersey Shore” dijo en un video publicado en TikTok que una biopsia había revelado el cáncer en etapa uno.

Por:N+ Univision y AP
Nicole “Snooki” Polizzi dijo este viernes 20 de febrero que tiene cáncer de cuello uterino. La exestrella de “Jersey Shore” dijo en un video publicado en TikTok que una biopsia había revelado el cáncer en etapa uno.

"Obviamente no fue la noticia que esperaba", dijo, sentada en su coche entre citas médicas. "Pero tampoco fue la peor noticia, simplemente porque la detectaron tan pronto, gracias a Dios".

Polizzi instó a sus seguidores a hacerse la prueba de Papanicolaou y dijo que es probable que le hagan una histerectomía después del tratamiento inicial.

Así que el 2026 no está resultando como yo quería

¿Quién es “Snooki”?

Polizzi se convirtió en una de las estrellas emergentes de “Jersey Shore” desde su debut en MTV en 2009. Estuvo en el reality show durante seis temporadas y apareció en los spin-offs posteriores “Snooki & JWoww” y “Jersey Shore: Family Vacation”.

Ahora tiene 38 años, todavía vive en Nueva Jersey, está casada desde hace 11 años y tiene tres hijos.

