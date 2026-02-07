Noticias ¿De qué murió Brad Arnold? La enfermedad que acabó con la vida del líder de 3 Doors Down La banda 3 Doors Down confirmó el fallecimiento de Arnold y compartieron que el cantante murió acompañado de su familia mientras dormía

La muerte del cantante y baterista Brad Arnold a los 47 años este sábado conmocionó a sus seguidores, pero ¿qué enfermedad que padecía?

Arnold, integrante de la banda 3 Doors Down, había compartido en mayo de 2025 que había sido diagnosticado con cáncer de riñón en etapa 4 después de visitar al médico por molestias.

“Hola a todos, soy Brad de Three Doors Down. Espero que tengan un buen día. Tengo malas noticias hoy. Estuve enfermo hace un par de semanas y luego fui al hospital para que me revisaran, y me diagnosticaron un carcinoma renal de células claras con metástasis en el pulmón. Está en etapa cuatro, lo cual no es nada bueno", dijo.

De acuerdo con la American Cancer Society, la etapa 4 significa que el cáncer ha crecido fuera del riñón o se ha propagado a otras partes del cuerpo, como a los ganglios linfáticos distantes o a otros órganos.

A medida que las células se multiplican rápidamente, comienzan a formar uno o más tumores, lo que altera la función renal normal. A menudo, no hay síntomas perceptibles en las primeras etapas.

La banda 3 Doors Down confirmó el fallecimiento de Arnold a través de un comunicado y compartieron que el cantante murió acompañado de su familia mientras dormía.

"Con gran pesar, compartimos la noticia de que Brad Arnold, fundador, cantante principal y compositor de 3 Doors Down, falleció el sábado 7 de febrero, a la edad de 47 años. Con su amada esposa Jennifer y su familia a su lado, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos, mientras dormía después de su valiente batalla contra el cáncer", informaron.

