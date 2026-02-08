Noticias Super Bowl 2026: ¿Usó Billie Joe de Green Day un Collar la Virgen de Guadalupe? ¿Billie Joe Armstrong lució un collar de la Virgen de Guadalupe durante show de Green Day previo al Super Bowl LX?

Video Super Bowl 2026 será el más latino de la historia con Bad Bunny y cinco jugadores hispanos

Green Day subió al escenario antes del Super Bowl LX y uno de los elementos que más llamaron la atención fue el curioso collar que portó Billie Joe Armstrong, pues aparentemente es un collar de la Virgen de Guadalupe.

El collar de inmediato se hizo tendencia en redes sociales, pues el vocalista de Green Day ha comentado en repetidas ocasiones que le gusta la cultura mexicana.

Green Day inició su presentación en el Super Bowl con el famoso tema "Good Riddance (Time of Your Life)" en un desfile de ex Jugadores Más Valiosos del Super Bowl.

Los héroes locales Steve Young, Joe Montana y Jerry Rice estuvieron entre los que salieron durante la canción destinada a celebrar los 60 años del Super Bowl.

Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tre Cool se lanzaron después a lo más duro y menos sentimental, incluyendo "Holiday", "Boulevard of Broken Dreams" y "American Idiot".

Armstrong no censuró la grosería que empieza con "f" en la letra de "American Idiot". La palabra fue silenciada en la transmisión de NBC, pero provocó fuertes vítores dentro del estadio.

Charlie Puth interpreta el himno

El cantautor Charlie Puth ofreció una interpretación amplia y conmovedora de "The Star-Spangled Banner" (el himno nacional estadounidense).

El joven de 34 años de Nueva Jersey se situó en un piano eléctrico Rhodes mientras cantaba, acompañado por un coro y una sección de metales.

Su interpretación se sintió lenta y deliberada, pero le tomó 1 minuto y 56 segundos cantar, lo cual es ligeramente más rápido que el promedio para un himno del Super Bowl.

Antes de eso, Brandi Carlile ofreció una interpretación acústica sincera de "America, the Beautiful".

La rockera folk y country de 44 años vestía un traje negro y fue acompañada por un violín y un violonchelo en el campo del Levi Stadium.

Después de la canción, Carlile, quien es de Ravensdale, Washington, a unas 30 millas (48 kilómetros) de Seattle, dijo que estaba "aliviada y muy emocionada por los Seahawks, ¡vamos!".

