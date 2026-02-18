Noticias

¿Qué pasó con Lil Poppa? Por esta razón el famoso rapero es tendencia en redes sociales

El artista se encuentra entre las búsquedas principales en el país, pero ¿cuál es la razón por la que se ha vuelto tendencia su nombre?

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Lil Poppa se encuentra entre las búsquedas principales en el país, pero ¿cuál es la razón por la que se ha vuelto tendencia su nombre?

Lil Poppa es un rapero de 25 años, y de acuerdo con reportes de TMZ, indica que este ha fallecido; sin embargo, hasta el momento no hay información oficial que confirme el deceso. En N+ Univision te estaremos informando.

Según una fuente relacionada con el caso indicó a TMZ, esto habría ocurrido por la mañana de este miércoles 18 de febrero.

¿Quién es Lil Poppa?

Lil Poppa es un rapero de Jacksonville, Florida.
Su nombre real es Janarious Mykel Wheeler.

