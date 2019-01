"Melania Trump viste disfraces": la primera dama y sus dos años de atuendos incorrectos

“Desde el principio la encontré bastante despistada e incapaz de relacionarse de manera productiva con su papel de primera dama. ¡Es sorprendente ver que sus asesores la hayan dejado usar lo que ha usado! Su elección de vestimenta refleja su propio gusto costoso y recuerda las competencias en términos de estilo que tiene una ex modelo de moda, pero no reflejan una comprensión de lo que significa ser una figura pública, que, por supuesto es lo que la primera dama de los Estados Unidos sobre todo es”, asegura Andreas Behnke, experto en teoría política internacional de la Universidad de Reading y autor del libro 'The International Politics of Fashion’ (La política internacional de la moda, 2016).