La semana en video: 62 muertos en trágico accidente de avión en Brasil y el iceberg más grande del mundo está atascado

Las imágenes del avión estrellado en una zona residencial del estado de Sao Paulo, en Brasil, y la noticia de que sus 62 ocupantes habían muerto en el accidente fueron una de las noticias destacadas y más vistas de la semana.

Esta y otras historias en video fueron virales y estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. El accidente de avión en Brasil en el que murieron las 62 personas a bordo

Un avión de la aerolínea VoePass, con 58 pasajeros y cuatro tripulantes, se estrelló en el estado de São Paulo. Imágenes grabadas por testigos mostraron al aeroplano cayendo sin control en una zona residencial. No hubo sobrevivientes y las causas aún se investigan.

Video Un avión con 62 personas a bordo se estrella en Brasil: primeras imágenes de la tragedia

2. La Luz del Mundo, investigada por presuntos nexos con el narco en Colombia y EEUU

Información exclusiva de Univision Noticias, reveló que la Fiscalía colombiana y el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU tienen casos abiertos por los presuntos vínculos de algunos miembros de la iglesia La Luz del Mundo con el crimen organizado.

Video Exclusiva: La Luz del Mundo es investigada por presuntos nexos con el narcotráfico en Colombia y EEUU

3. El iceberg más grande del mundo está nuevamente atascado

El iceberg A23a está atascado dando vueltas en círculos en medio del océano. Desde el año 2020, después de tres décadas atrapado en el fondo del mar de Weddell, se mueve hacia el océano abierto.

Video El iceberg más grande del mundo nuevamente atascado, esta vez girando en círculos en el océano

4. Joven se lanza con su hija de un cuarto piso tras descubrir que su tía abusaba de la menor

Una joven de 25 años y su hija de 5 perdieron la vida tras en República Dominicana.

Video Madre se lanza de un cuarto piso con su pequeña hija: descubrió que su tía abusaba de la menor

5. Las nuevas medidas de Costco para evitar que compartas tu membresía

Costco anunció que a partir del próximo 1 de septiembre tomará nuevas medidas para evitar que sus clientes compartan las tarjetas de socio. Entre los cambios se incluye un aumento en los precios y tecnología para controlar el ingreso.

Video ¿Eres cliente de Costco? Ya no podrás compartir tu membresía: te explicamos por qué

6.

Dos bebés salen expulsados de un auto y sobreviven tras un accidente en Texas

Dos menores quedaron en medio de una carretera en Texas tras ser expulsados del auto en el que viajaban luego de que el vehículo chocara y diera varias vueltas. En video quedó registrado el momento en el que un adulto corre a ver cómo se encuentran los pequeños, quienes aparentemente resultaron ilesos.