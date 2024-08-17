La semana en video: 62 muertos en trágico accidente de avión en Brasil y el iceberg más grande del mundo está atascado
Estas son algunas de las historias en video que marcaron la semana en Univision Noticias.
Las imágenes del avión estrellado en una zona residencial del estado de Sao Paulo, en Brasil, y la noticia de que sus 62 ocupantes habían muerto en el accidente fueron una de las noticias destacadas y más vistas de la semana.
Esta y otras historias en video fueron virales y estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:
1. El accidente de avión en Brasil en el que murieron las 62 personas a bordo
Un avión de la aerolínea VoePass, con 58 pasajeros y cuatro tripulantes, se estrelló en el estado de São Paulo. Imágenes grabadas por testigos mostraron al aeroplano cayendo sin control en una zona residencial. No hubo sobrevivientes y las causas aún se investigan.
2. La Luz del Mundo, investigada por presuntos nexos con el narco en Colombia y EEUU
Información exclusiva de Univision Noticias, reveló que la Fiscalía colombiana y el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU tienen casos abiertos por los presuntos vínculos de algunos miembros de la iglesia La Luz del Mundo con el crimen organizado.
3. El iceberg más grande del mundo está nuevamente atascado
El iceberg A23a está atascado dando vueltas en círculos en medio del océano. Desde el año 2020, después de tres décadas atrapado en el fondo del mar de Weddell, se mueve hacia el océano abierto.
4. Joven se lanza con su hija de un cuarto piso tras descubrir que su tía abusaba de la menor
Una joven de 25 años y su hija de 5 perdieron la vida tras en República Dominicana.
5. Las nuevas medidas de Costco para evitar que compartas tu membresía
Costco anunció que a partir del próximo 1 de septiembre tomará nuevas medidas para evitar que sus clientes compartan las tarjetas de socio. Entre los cambios se incluye un aumento en los precios y tecnología para controlar el ingreso.
6.
Dos bebés salen expulsados de un auto y sobreviven tras un accidente en Texas
Dos menores quedaron en medio de una carretera en Texas tras ser expulsados del auto en el que viajaban luego de que el vehículo chocara y diera varias vueltas. En video quedó registrado el momento en el que un adulto corre a ver cómo se encuentran los pequeños, quienes aparentemente resultaron ilesos.