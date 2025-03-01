La semana en video: los hispanos despedidos por DOGE y el hombre que quería volar con 400 dosis de cocaína bajo su peluca

Video Juez bloquea temporalmente la orden de Trump para poner bajo licencia a 2,200 empleados de USAID

Los despidos masivos de trabajadores federales por parte del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y la salida voluntaria del país de algunos ciudananos estadounidenses por miedo a que los separen de sus padres indocumentados son algunas de las noticias que se llevaron la atención en los últimos días.

Estas y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. "Me arruinaron mi carrera": las trabajadoras federales hispanas despedidas por DOGE

Adrianna Campos es una científica que durante tres meses trabajó en un programa de USAID hasta que fue despedida por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Campos siente "indignación y tristeza" tras haber perdido el empleo que la motivó a mudarse desde Florida. Algo similar le ocurrió a Susan Acosta, quien asegura que le arruinaron su carrera tras ser despedida del Instituto Nacional de Salud. Aquí puedes ver sus testimonios.

Video "Me arruinaron mi carrera": hablan trabajadoras federales hispanas despedidas por DOGE

2. Padres indocumentados, niñas estadounidenses: se van de EEUU por temor a ser separados

El temor a los operativos de deportación adelantados por el gobierno de Trump y la posibilidad de ser separados impulsó a una familia a abandonar EEUU y volver a su natal México. Los dos padres son inmigrantes indocumentados; sin embargo, dos de sus hijas son ciudadanas estadounidenses. Ahora aseguran sentir una mezcla de alivio y tristeza mientras intentan comenzar de cero en suelo mexicano.

Video Dos estadounidenses y una dreamer abandonan EEUU junto a sus padres indocumentados: temían ser separados

3. Nueva York no compartirá datos de indocumentados con licencia de conducir al gobierno de Trump

El Departamento de Justicia anunció una demanda en contra de Nueva York por la ley 'luz verde', la cual otorga licencias de conducir a inmigrantes indocumentados. Sin embargo, la gobernadora Kathy Hochul se rehúsa a que la Casa Blanca tenga acceso a estos datos y reiteró que dará la bienvenida “a personas respetuosas que quieran trabajar y pagar impuestos”.

Video Nueva York no compartirá datos de indocumentados con licencia de conducir al gobierno Trump, dice gobernadora

4. ¿A quiénes va dirigido el nuevo registro para indocumentados anunciado por el gobierno Trump?

El gobierno de Trump anunció que creará un registro para inmigrantes indocumentados y amenazó con imponer multas y penas de cárcel a aquellos que no entreguen su información personal. En este video, te contamos a quiénes va dirigido este formulario que aún no ha sido publicado.

Video ¿Quiénes deberán llenar el nuevo registro para indocumentados anunciado por el gobierno Trump? Te explicamos

5. El hombre que pretendía viajar con 400 dosis de cocaína ocultas bajo su peluca

Un hombre de 40 años fue sorprendido por las autoridades cuando intentaba viajar desde Cartagena, Colombia, con 400 dosis de cocaína ocultas bajo una peluca. El sujeto pretendía llevar el cargamento valorado en $10,000 hasta Países Bajos. Aquí puedes ver el momento de su detención.

Video Pretendía viajar con 400 dosis de cocaína ocultas bajo su peluca y es detenido: todo quedó en video

6. El momento en que un avión se desvía para evitar chocar con otra aeronave

El vuelo 2504 de Southwest Airlines estaba por aterrizar en el aeropuerto Midway en Chicago, pero se desvió para evitar un choque por una aeronave privada que cruzaba la pista de aterrizaje. El momento quedó grabado.