La semana en video: derriban estatua de Chávez en Venezuela y la captura de 'El Mayo' en EEUU

El derribo de una enorme estatua de Hugo Chávez se ha convertido en un simbólico momento de las masivas protestas en Venezuela desde que Nicolás Maduro se proclamara ganador en las elecciones presidenciales del pasado domingo y la oposición denunciara fraude en los resultados.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. El derribo de la estatua de Chávez en Venezuela

Una multitud que protestaba contra el resultado de la cuestionada reelección de Nicolás Maduro dejó hecha pedazos una estatua de Hugo Chávez. El momento quedó grabado en video y pronto dio la vuelta al mundo.

Video Manifestantes tumban la estatua de Hugo Chávez tras darse a conocer el resultado de la elección en Venezuela

2. Incógnitas sobre el vuelo que llevó a EEUU a 'El Mayo' Zambada y al hijo de 'El Chapo'

Una semana después del arresto de Ismael 'El Mayo' Zambada y Joaquín Guzmán López, aún hay muchos interrogantes sobre cómo se llevó a cabo la detención de ambos líderes del Cartel de Sinaloa y cómo llegaron en un vuelo a EEUU.

Video Los interrogantes en torno al 'vuelo fantasma' que llevó a 'El Mayo' Zambada y a Joaquín Guzmán López a EEUU

3. Trump dice que si lo eligen presidente, "en cuatro años no tendrán que votar nuevamente"

Trump volvió a causar una enorme polémica cuando declaró ante el grupo conservador Turning Point Action que, si lo elegían en las elecciones en noviembre, "no tendrían que votar nuevamente en cuatro años", lo que fue interpretado por algunos como una advertencia con tintes autoritarios.

Video Trump asegura a cristianos que si lo eligen, "en cuatro años no tendrán que votar nuevamente"

4. El esfuerzo de la familia de la boxeadora mexicana para que llegara a los Juegos Olímpicos

Una de las historias que más interés suscitó sobre los Juegos Olímpicos fue la de Fátima Herrera, una boxeadora mexicana de 22 años que logró llegar a París 2024 gracias a los esfuerzos de su familia y su dedicación.

Video La historia de Fátima Herrera en París: su hermano vendió su carro para que ella pudiera competir

5. La preocupación por los incendios y la nueva ola de calor en EEUU

La costa oeste de EEUU se está viendo afectada por cerca de 100 incendios que no han podido ser controlados, mientras las autoridades prevén una nueva ola de calor y temen que la situación pueda empeorar.

Video EEUU lucha contra casi 100 incendios activos en varios estados: hay preocupación por nueva ola de calor

6. El dramático rescate de un bebé que cayó en una tubería

Una familia en Kansas vivió momentos de angustia cuando un bebé de 14 meses quedó atrapado dentro de una tubería subterránea. La cámara corporal de un policía captó la llegada de los rescatistas, quienes lo sacaron del hoyo y lograron ponerlo a salvo.