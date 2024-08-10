La semana en video: opositora venezolana grabó el momento de su detención y terremoto de 7.1 que golpeó Japón

Video Tragedia aérea en Brasil: detalles del desplome de un avión que cobró la vida de 61 personas

La nominación de Tim Walz como candidato a vicepresidente del Partido Demócrata o la llegada a Rusia y EEUU de presos intercambiados entre ambos países son momentos que quedaron grabados en los últimos días.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. La nominación de Tim Walz como candidato a vicepresidente demócrata de EEUU

Tim Walz, gobernador de Minnesota, fue elegido como número dos de la fórmula encabezada por la candidata demócrata Kamala Harris. En este video te mostramos quién es Walz, la persona que llamó "raros" a Trump y Vance y que destacó por defender los derechos reproductivos y reducir los impuestos para la clase media.

Video ¿Quién es Tim Walz, compañero de fórmula de Harris? El gobernador que llamó “raros” a Trump y Vance

2. La dirigente opositora venezolana que grabó el momento de su detención

María Oropeza, coordinadora en el estado Portuguesa del partido Comando ConVzla encabezado por María Corina Machado, transmitió en sus redes sociales el momento en el que oficiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar llegaron a su casa para detenerla tras entrar a la fuerza.

Video La dirigente venezolana de la oposición que grabó el momento de su detención a la fuerza

3. El momento en que Putin habló en español para recibir a una familia en Moscú

El presidente ruso le dijo “buenas noches” a Sofía y Gabriel, quienes nacieron en Argentina, horas después de que se enteraran de que sus padres son agentes encubiertos del Kremlin. La familia formó parte del mayor intercambio de presos políticos entre Rusia y Occidente desde el fin de la Guerra Fría.

Video ¿Por qué Vladimir Putin habló en español al recibir a estos agentes y su familia en Moscú?

El momento en que un terremoto de 7.1 golpea el sur de Japón y provoca un aviso de tsunami

Un fuerte terremoto de magnitud 7.1 en Japón no causó heridos ni daños graves. Sin embargo, se avisó a los residentes para que se mantuvieran alejados de la costa por riesgo de tsunami.

Video El momento en que un terremoto de 7.1 golpea el sur de Japón y provoca un aviso de tsunami

El listado de mejores y peores estados para retirarse en 2024

Para planear dónde retirarse es necesario tener en cuenta varios factores como la economía, la atención médica, el bienestar general. Un estudio de Bankrate analizó los 50 estados teniendo en cuenta cuáles son mejores para la jubilación.

Video Estos son los mejores y peores estados para retirarse en 2024

6. El perro que inició un incendio tras morder una batería de teléfono

Los bomberos de Tulsa, Oklahoma, compartieron el video registrado por una cámara de seguridad en el interior de una casa en el que se registró como un perro provocó que se iniciara un fuego tras morder la batería de un celular.