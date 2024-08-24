La semana en video: la historia del bebé salvado en el naufragio de Sicilia y las lágrimas de Biden en la convención

Video Tribunal Supremo de Venezuela certifica el triunfo electoral de Maduro, ¿qué puede hacer la oposición?

La Convención Nacional Demócrata en la que Kamala Harris aceptó oficialmente la nominación para ser candidata presidencial dejó numerosos momentos para el recuerdo. Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. Las lágrimas de Joe Biden durante la Convención Demócrata

PUBLICIDAD

Joe y Jill Biden vivieron un momento emotivo durante el primer día de la convención al escuchar las ovaciones con las que el presidente fue recibido. Este fue el momento.

Video Las lágrimas del presidente Biden y la primera dama durante la Convención Demócrata

2. El encendido discurso del embajador de Uruguay ante la OEA sobre Venezuela

Tras las elecciones en Venezuela, los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunieron para crear un proyecto de resolución. Uno de los mensajes más contundentes fue el del representante de Uruguay: “Estamos ante una dictadura oprobiosa”, aseguró.

Video El encendido discurso del embajador de Uruguay ante la OEA sobre las elecciones en Venezuela: “Estamos ante una dictadura oprobiosa”

3. Pelea a puñetazos en el parlamento de Turquía deja varios heridos

Una enorme trifulca se desató en el parlamento de Turquía cuando un diputado se acercó al estrado para darle un puñetazo a otro, quien pedía la liberación de un colega encarcelado.

Video Pelea a puñetazos en el parlamento de Turquía deja varios heridos: “Le han abierto la ceja a una mujer”

4. Perdió a su bebé en el mar pero logró salvarlo en el naufragio de Sicilia

Charlotte Golunski se encontraba con su bebé en la cubierta de la embarcación en Sicilia, Italia, cuando sucedió el naufragio. Después de perderla de vista, consiguió salvarla y evitar que se ahogara.

Video Perdió a su bebé en el mar pero logró salvarlo: la historia de una superviviente del naufragio en Sicilia

5. Terror en una rueda de la fortuna

Una rueda de la fortuna en un festival de música en Alemania fue escenario de un inesperado incendio. El fuego comenzó en una cabina desocupada y luego se extendió a una segunda con pasajeros dentro. Una veintena de ellos resultaron heridos.

Video Una rueda de la fortuna se incendia con personas montadas: una veintena resultó herida

6. Las imágenes de la primera superluna de 2024

La superluna azul de agosto, la primera de las cuatro superlunas consecutivas de 2024, ofreció un espectáculo nocturno.