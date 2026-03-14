Videos de Noticias La semana en video: Una lujosa fiesta para quinceañera en México y las compras de la nieta de Donald Trump en el supermercado más caro de EEUU Estas son algunas de las historias en video que marcaron la semana en N+ Univision.

Video Fiesta de XV años de lujo pone en la mira a empresario con contratos millonarios con Pemex

Una lujosa fiesta para quinceañera en México y las compras de la nieta de Donald Trump en el supermercado más caro de EEUU son algunas de las historias que más interés generaron entre la audiencia durante los pasados siete días.

Estos y otros videos estuvieron entre lo más visto en N+ Univision en la última semana:

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1. Fiesta de XV años de lujo pone en la mira a empresario con contratos millonarios con la estatal petrolera mexicana Pemex

Una lujosa fiesta de quinceañera en Tabasco, México, se volvió tendencia en redes y desató polémica. El evento contó con artistas como Belinda, J Balvin y Matute, pero la controversia surge por el padre de la festejada, un empresario vinculado a contratos millonarios con Pemex. Especialistas señalan que el caso podría abrir cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.

Video Fiesta de XV años de lujo pone en la mira a empresario con contratos millonarios con Pemex

2. Kai Trump, nieta del presidente, genera polémica por compras en el supermercado más caro del mundo

La nieta del presidente y youtuber, Kai Trump, desató una ola de comentarios tras publicar un video en Erewhon, conocido como el supermercado más caro del país. En el clip, la joven bromeó sobre su situación financiera al pagar 14 dólares por una bebida y aseguró, entre risas, que tendría que declararse en bancarrota. El contenido, compartido en sus redes sociales, divide opiniones entre quienes ríen con su humor y quienes critican el gasto excesivo en productos básicos.

Video Kai Trump, nieta del presidente, genera polémica por compras en el supermercado más caro del mundo

3. Inmigrante mexicano enfermo busca ayuda para regresar a México y despedirse de su familia

Un inmigrante de México gravemente enfermo pidió ayuda para ser repatriado y pasar sus últimos días en su país. El traslado requería un costoso vuelo médico especializado para atender sus necesidades. Su familia busca alternativas para lograr el viaje antes de que sea demasiado tarde.

Video Inmigrante mexicano enfermo busca ayuda para regresar a México y despedirse de su familia

4. Trámites migratorios: Juez federal bloquea regla que aceleraba apelaciones migratorias

Un juez federal en Washington, D.C. frenó la implementación de una polémica regla de inmigración que pretendía reducir los tiempos de apelación de 30 a solo diez días. El fallo detiene la eliminación de revisiones automáticas y prohíbe desestimar peticiones de asilo en apenas dos semanas. Gracias a esta decisión judicial, los inmigrantes con procesos pendientes mantienen sus derechos bajo el sistema actual.

Video Trámites migratorios: Juez federal bloquea regla que aceleraba apelaciones migratorias

5. Captan destrucción de aviones iraníes por parte de las fuerzas estadounidenses

Captan el momento exacto en que misiles de Estados Unidos impactan y destruyen aviones de la Fuerza Aérea iraní durante un ataque.

Video Video: Captan destrucción de aviones iraníes por parte de las fuerzas estadounidenses

6. Así se preparan diplomáticos estadounidenses ante posibles ataques contra embajadas

Ante el aumento de tensiones en Medio Oriente, diplomáticos y agentes federales reciben entrenamiento intensivo en un centro especializado en Virginia. Allí practican cómo responder a ataques armados, explosiones y emergencias antes de ser enviados a embajadas y consulados en el extranjero.