Videos de Noticias La semana en video: A quiénes afecta la revisión bancaria del estatus migratorio y el arresto de Karla Toledo, la influencer con DACA detenida por ICE Estas son algunas de las historias en video que marcaron la semana en N+ Univision.

Video ¿Cómo y a quién afecta la orden para que bancos revisen el estatus migratorio de clientes?

Cómo y a quiénes afecta la revisión bancaria del estatus migratorio y el arresto de Karla Toledo, la influencer con DACA detenida por ICE son algunas de las historias que más interés generaron entre la audiencia durante los pasados siete días.

Estos y otros videos estuvieron entre lo más visto en N+ Univision en la última semana:

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1. ¿Cómo y a quién afecta la orden para que bancos revisen el estatus migratorio de clientes?

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que instruye a las entidades bancarias a evaluar el estatus migratorio de sus clientes. Pese a que la Casa Blanca argumenta que la medida busca prevenir el fraude, la comunidad inmigrante ve con profundo temor el anuncio. El abogado Jaime Barrón nos explica los alcances de esta decisión.

2. El arresto de Karla Toledo, una influencer con DACA vigente detenida por ICE

Una fuerte ola de indignación y protestas sacude el sur de Arizona. Activistas, familiares y miembros de la comunidad hispana se han manifestado afuera de instalaciones de ICE exigiendo la liberación de Karla Toledo. La joven de 31 años fue arrestada en su propia casa; el hecho ha desatado controversia debido a que Karla es beneficiaria de DACA.

Video Video del arresto de Karla Toledo, una influencer con DACA vigente detenida por ICE

3. Niño observa a sus compañeros en su graduación y a él lo dejan afuera

“ Se nos partió el corazón de verlo que no estaba con sus compañeritos”, expresaron los padres de Rigoberto de seis años quien lloraba por no estar junto a sus compañeros en su ceremonia de graduación.

Video Video: Niño observa a sus compañeros en su graduación y a él lo dejan afuera

4. Inspiración latina: El estudiante Joseph Parra, de Arizona, es aceptado en 49 universidades y obtiene 5 millones de dólares en becas

La historia de Joseph Parra, un joven de 18 años de Arizona, está dando la vuelta al país como un símbolo de perseverancia. Hijo de padres inmigrantes originarios de zonas rurales de México, Joseph ha logrado lo que parecía imposible: ser admitido en 49 universidades de prestigio y acumular más de 5 millones de dólares en becas. El joven compartió que entre sus motores está ayudar a otras personas y honrar el esfuerzo de sus padres.

Video Inspiración latina: El estudiante Joseph Parra, de Arizona, es aceptado en 49 universidades y obtiene 5 millones en becas

5. ¿Operativos de ICE están causando escasez de la mano de obra en trabajos de EEUU?

"Esta política de deportaciones, le está haciendo muchísimo daño a la economía de Estados Unidos. La universidad de Pensilvania asegura que si se mantiene esta postura por los próximos cuatro años se va a incrementar el déficit fiscal en alrededor de 300 mil millones de dólares". Especialista en entrevista para N+ Univision.

Video ¿Operativos de ICE están escaseando la mano de obra en trabajos de EEUU?

6. ¿Quiénes tendrían que pagar la multa de 18,000 dólares bajo el plan de autodeportación de Trump?

La administración Trump evaluaría la implementación de una normativa que impondría multas de hasta 18,000 dólares a ciertos perfiles de inmigrantes. El objetivo de la Casa Blanca es impulsar la autodeportación, creando un temor al cobro de estas elevadas sumas que desincentive también cualquier intento futuro de reingreso ilegal al país. Esta propuesta económica se suma a una atmósfera de tensión en las cortes del país, donde ICE ha realizado arrestos de personas en el momento exacto en que acuden a los tribunales a revisar sus casos migratorios.