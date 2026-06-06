Videos de Noticias La semana en video: DHS aclara quiénes podrán continuar su trámite de residencia en EEUU y el misterioso caso del joven que apareció ahogado Estas son algunas de las historias en video que marcaron la semana en N+ Univision.

Video DHS aclara que solicitantes de residencia mantendrán su proceso dentro de Estados Unidos

El DHS aclara que los solicitantes de residencia mantendrán su proceso dentro de EEUU y el misteriosos caso de Alexander Avendaño, el joven que murió trágicamente ahogado en Colombia son algunas de las historias que más interés generaron entre la audiencia durante los pasados siete días.

Estos y otros videos estuvieron entre lo más visto en N+ Univision en la última semana:

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1. El departamento de Seguridad Nacional aclara que solicitantes de residencia mantendrán su proceso dentro de Estados Unidos

El DHS recordó a sus oficiales la autoridad discrecional para otorgar el ajuste de estatus a la mayoría de los solicitantes de residencia permanente sin necesidad de salir del país. Expertos recomiendan fortalecer las solicitudes con pruebas de buen carácter moral, como pagos de impuestos y lazos familiares, para evitar complicaciones legales ante agentes migratorios.

Video DHS aclara que solicitantes de residencia mantendrán su proceso dentro de Estados Unidos

2. Caso Alexander Avendaño en Colombia: Nuevo video es clave en investigación sobre joven que murió ahogado

La investigación en torno a la trágica muerte del joven de 22 años, Alexander Avendaño, dio un giro tras la difusión de un video clave que habría sido capturado a bordo de una embarcación en Colombia. Las imágenes revelarían que, antes de terminar en el agua, el joven habría estado involucrado en una riña con varias personas.

Video Caso Alexander Avendaño en Colombia: Nuevo video es clave en investigación sobre joven que murió ahogado

3. ¿Cuál será la trayectoria de Amanda, la primera tormenta tropical de la temporada de huracanes del Pacífico Oriental?

El Centro Nacional de Huracanes para las cuencas del Pacífico oriental y central dio a conocer que este miércoles se formó la primera tormenta tropical de la temporada en esta zona. Aquí te decimos qué se espera de su trayectoria, cuándo podría debilitarse y si se espera que toque tierra en algún punto.

Video ¿Cuál será la trayectoria de Amanda, la primera tormenta tropical de la temporada de huracanes del Pacífico Oriental?

4. Así son las audiencias masivas en cortes de inmigración: reportan hasta 180 casos por juez

Se revelaron los pormenores de las llamadas "mega audiencias" de inmigración, un modelo de juicios masivos en grupo donde un solo juez o jueza llega a escuchar hasta 180 casos. Uno de los epicentros de esta modalidad se registró en una corte de Chicago. "Fue intrigante", relató una mujer que estuvo presente en la sesión.

Video Así son las audiencias masivas en cortes de inmigración; reportan hasta 180 casos por juez

5. El candidato republicano en California Steve Hilton habla sobre inmigrantes indocumentados en N+ Univision

Ilia Calderon platicó con el candidato republicano Steve Hilton, quien busca ser gobernador de California. Durante la entrevista, fue cuestionado sobre inmigrantes indocumentados, así como por solicitantes de asilo. Esto fue lo que dijo.

Video Entrevista N+ Univision: Steve Hilton habla sobre inmigrantes indocumentados

6. "Lloré de alegría": Juez autoriza el retorno a EEUU de inmigrante salvadoreña y sus hijas; su esposo queda en el limbo

Se difundieron los pormenores del fallo emitido por un juez federal que autoriza el reingreso a los Estados Unidos de Yesenia Ruano, la madre salvadoreña que residió durante años en Milwaukee y que tomó la difícil decisión de autodeportarse a El Salvador. "Lloré de alegría", relató Yesenia, sin embargo, el caso de su esposo aún está en incertidumbre.