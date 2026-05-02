Videos de Noticias La semana en video: Las nuevas reglas del USCIS para la 'Green Card' y la reactivación de las solicitudes de tarjeta de residencia Estas son algunas de las historias en video que marcaron la semana en N+ Univision.

Video Abogado de inmigración habla de las nuevas reglas de USCIS para la 'Green Card' que entran en vigor en mayo 2026

Las nuevas reglas del USCIS para la 'Green Card' que entraron en vigor en mayo y la reactivación de las solicitudes de tarjeta de residencia son algunas de las historias que más interés generaron entre la audiencia durante los pasados siete días.

Estos y otros videos estuvieron entre lo más visto en N+ Univision en la última semana:

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1. Abogado de inmigración habla de las nuevas reglas de USCIS para la 'Green Card' que entraron en vigor en mayo

USCIS ha anunciado cambios en el procesamiento de residencias permanentes que entrarán en vigor este mes de mayo. Estas nuevas pautas determinan quiénes podrán solicitar su permiso de trabajo de forma simultánea. El abogado Héctor Benítez nos aclara cómo este cambio impacta el futuro de solicitantes.

Video Abogado de inmigración habla de las nuevas reglas de USCIS para la 'Green Card' que entran en vigor en mayo 2026

2. Se reactivan solicitudes de Green Card congeladas por veto migratorio

Un juez federal emitió una orden histórica que obliga al gobierno a procesar nuevamente las solicitudes de residencia legal que permanecían bloqueadas. La decisión beneficia directamente a decenas de demandantes que impugnaron el veto migratorio de la administración. Expertos sugieren que los afectados realicen un seguimiento inmediato de sus casos para asegurar un proceso justo y evitar que la discrecionalidad del servicio de inmigración detenga nuevamente sus trámites.

Video Nuevas Reglas de Inmigración | Se reactivan solicitudes de Green Card congeladas por veto migratorio

3. "¿Qué hiciste, loca?": Video del crimen contra Carolina Flores; la suegra habría asesinado a exreina de belleza en México

Autoridades en México buscan a una mujer quien presuntamente asesinó a la esposa de su hijo en su propia casa. Un video sería la clave para dar con la sospechosa, suegra de la víctima. Pese a que Alejandro, pareja de Carolina Flores, reclamó a su madre, hoy se sabe que el crimen no se reportó de inmediato.

Video "¿Qué hiciste, loca?": Video del crimen contra Carolina Flores; suegra habría asesinado a exreina de belleza en México

4. Video del presunto agresor durante Cena de Corresponsales con Donald Trump; así fueron los disparos

Se difundieron imágenes de las cámaras de seguridad del hotel, donde se ve a un hombre sospechoso del incidente de seguridad corriendo cerca de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, evento al que asistió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Video Video del presunto agresor durante Cena de Corresponsales con Donald Trump; así fueron los disparos

5. ¿Tu caso está detenido? Estas son las razones detrás de nuevas demoras para solicitudes de visado, asilo y ciudadanía

La incertidumbre crece para millones de inmigrantes. La administración de Donald Trump impone controles de seguridad más estrictos, incluyendo la repetición de datos biométricos y revisiones penales, lo que ha dejado a los solicitantes en un limbo indefinido. Conoce cómo te afectan estos cambios.

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6. Megajuicio en El Salvador: N+ Univision presenta imágenes desde el CECOT de audiencia con presuntos pandilleros

N+ Univision llega a la prisión de máxima seguridad CECOT en El Salvador. En el sexto día de un megajuicio, presenciamos la audiencia contra cientos de presuntos integrantes de la MS-13 acusados de miles de crímenes. Mira las imágenes y conoce los detalles de los cargos que enfrentan.