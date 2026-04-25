Videos de Noticias La semana en video: La revisión de las 'green cards' otorgadas durante el gobierno de Biden y la carta manuscrita que envió el 'Chapo' Guzmán a un juez Estas son algunas de las historias en video que marcaron la semana en N+ Univision.

Video Atención inmigrantes: Así funcionará la revisión de 'green cards' otorgadas en la era Biden

La revisión de las 'green cards' otorgadas durante el gobierno de Biden y la carta manuscrita que envió el 'Chapo' Guzmán a un juez son algunas de las historias que más interés generaron entre la audiencia durante los pasados siete días.

Estos y otros videos estuvieron entre lo más visto en N+ Univision en la última semana:

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1. Atención inmigrantes: Así funcionará la revisión de 'green cards' otorgadas en la era Biden

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha encendido las alarmas en la comunidad inmigrante luego de que se informó que iniciará una revisión caso por caso de las residencias permanentes y otros beneficios migratorios otorgados durante la administración Biden. Para miles de familias que obtuvieron su estatus legal en los últimos años, el anuncio genera preguntas sobre si es posible perder la residencia una vez que fue otorgada.

Video Atención inmigrantes: Así funcionará la revisión de 'green cards' otorgadas en la era Biden

2. El 'Chapo' Guzmán manda carta escrita a mano y en inglés al juez Brian Cogan; ¿qué escribió el narcotraficante?

Desde la prisión de máxima seguridad ADX Florence, Joaquín 'El Chapo' Guzmán rompió el silencio con una carta enviada al juez Brian Cogan. En el documento, redactado en inglés, el exlíder del Cártel de Sinaloa lanza una petición al mismo juzgador que lo sentenció a cadena perpetua

Video El 'Chapo' Guzmán manda carta escrita a mano y en inglés al juez Brian Cogan; ¿qué escribió el narcotraficante?

3. Así fue el momento exacto del tiroteo en las pirámides de Teotihuacán en México a plena luz de día

Se dieron a conocer imágenes del momento en que una persona dispara con un arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán, en México.

Video Video: Así fue el momento exacto del tiroteo en las pirámides de Teotihuacán en México a plena luz de día

4. Evalúan revocar Green Cards otorgadas durante gobierno de Joe Biden

El director del USCIS anuncia una revisión exhaustiva de las Green Cards otorgadas en años recientes y durante la administración de Joe Biden. El gobierno federal contratará agentes especializados y habilitará una línea de denuncias para identificar posibles casos de fraude. El abogado Armando Olmedo aclara que la medida apunta principalmente a quienes obtuvieron la residencia permanente mediante matrimonios falsos, asilos con documentos apócrifos o engaños en peticiones laborales.

Video Evalúan revocar Green Cards otorgadas durante gobierno de Joe Biden

5. Autopsia de la joven hispana Celeste Rivas revela detalles en el caso contra el rapero D4vd

La autopsia de Celeste Rivas, la menor de apenas 14 años cuya muerte ha causado indignación nacional, muestra más información sobre su deceso. El informe del médico forense es una pieza clave en el juicio contra el rapero D4vd, quien ahora enfrenta cargos acusado por asesinato en primer grado, abuso y mutilación.

Video Autopsia de la joven hispana Celeste Rivas revela detalles en el caso contra el rapero D4vd

6. "Vi el entierro por videollamada": Madre detenida por ICE se perdió el sepelio de su hija fallecida por accidente vial

Laura Ramírez vive un duelo tras la muerte de su hija Emily, de 10 años, luego de que ambas fueron embestidas por un conductor que se dio a la fuga. Tras el incidente en Tennessee, a finales de 2024, se le informó que podía solicitar una Visa U por ser víctima de un crimen; sin embargo, mientras realizaba el trámite, fue detenida en una cita de rutina con ICE. El cuerpo de la pequeña fue repatriado a Colombia, y Laura solo pudo estar presente de manera virtual. Además de la pérdida, ahora enfrenta la angustia de estar separada de su otra hija de solo cinco años.