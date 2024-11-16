La semana en video: la deportación masiva prometida por Trump y la masacre en un bar de México

Video Incertidumbre entre trabajadores indocumentados por plan de deportaciones masivas de Trump: "No sé qué pasará"

Tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales, millones se preguntan qué pasará ahora con los programas migratorios existentes y, especialmente, con la deportación masiva que el republicano prometió durante su campaña.

1. Tras anularse el 'parole in place', ¿qué pasará ahora?

Un juez federal anuló el programa 'parole in place', que beneficiaba a cónyuges indocumentados e hijastros de ciudadanos estadounidenses. Un abogado de inmigración explica qué sucede con aquellas personas que aplicaron al programa de la administración Biden.

¿Qué pasará con las personas que ya aplicaron al 'parole in place' tras la anulación del programa?

2. ¿Quién es Tom Homan, el 'zar de la frontera' elegido por Trump?

Trump describió a Tom Homan como un "fiel defensor del control fronterizo" que estará encargado de supervisar las fronteras norte y sur, además de las deportaciones de indocumentados.

5 datos que quizás no conocías de Tom Homan, el nuevo 'zar de la frontera' designado por Trump

3. ¿Qué es la sección 212 (f) que Trump usaría para su plan de deportaciones masivas?

El presidente electo prometió durante su campaña la mayor deportación masiva en la historia de EEUU. Para cumplir su objetivo necesitaría activar la sección 212 (f), una antigua regla que puede otorgar poderes al presidente para cambiar leyes de inmigración sin la aprobación del Congreso. Te explicamos en qué consiste.

¿Qué es la sección 212 (f), la regla que Trump usaría para su plan de deportaciones masivas? Te contamos

4. ¿Puede Trump invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798?

Durante su campaña, Trump afirmó que invocaría esta ley para facilitar deportaciones de indocumentados. ¿En qué casos puede ser utilizada y cuáles son sus límites?

¿Trump puede invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798? Te explicamos qué es y cuáles son sus alcances

5. Qué se sabe del proyecto de ley que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento

Senadores republicanos están impulsando un proyecto de ley que busca evitar que hijos de inmigrantes indocumentados obtengan la ciudadanía por nacimiento. En este video, un abogado explica si esta propuesta, que se encuentra en el Comité Judicial del Senado, es viable según la Constitución de EEUU.

Republicanos impulsan un proyecto de ley que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento: esto se sabe

6. Hombres armados irrumpen en un bar en México y matan a 10 personas

El tiroteo, que también dejó al menos siete heridos, fue perpetrado en Querétaro, la capital del estado del mismo nombre que no se caracteriza por altas tasas de homicidios. Todo quedó grabado en video por las cámaras de seguridad.