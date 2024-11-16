La semana en video: la deportación masiva prometida por Trump y la masacre en un bar de México
Estas son algunas de las historias en video que marcaron la semana en Univision Noticias.
Tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales, millones se preguntan qué pasará ahora con los programas migratorios existentes y, especialmente, con la deportación masiva que el republicano prometió durante su campaña.
Estas y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:
1. Tras anularse el 'parole in place', ¿qué pasará ahora?
Un juez federal anuló el programa 'parole in place', que beneficiaba a cónyuges indocumentados e hijastros de ciudadanos estadounidenses. Un abogado de inmigración explica qué sucede con aquellas personas que aplicaron al programa de la administración Biden.
2. ¿Quién es Tom Homan, el 'zar de la frontera' elegido por Trump?
Trump describió a Tom Homan como un "fiel defensor del control fronterizo" que estará encargado de supervisar las fronteras norte y sur, además de las deportaciones de indocumentados.
3. ¿Qué es la sección 212 (f) que Trump usaría para su plan de deportaciones masivas?
El presidente electo prometió durante su campaña la mayor deportación masiva en la historia de EEUU. Para cumplir su objetivo necesitaría activar la sección 212 (f), una antigua regla que puede otorgar poderes al presidente para cambiar leyes de inmigración sin la aprobación del Congreso. Te explicamos en qué consiste.
4. ¿Puede Trump invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798?
Durante su campaña, Trump afirmó que invocaría esta ley para facilitar deportaciones de indocumentados. ¿En qué casos puede ser utilizada y cuáles son sus límites?
5. Qué se sabe del proyecto de ley que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento
Senadores republicanos están impulsando un proyecto de ley que busca evitar que hijos de inmigrantes indocumentados obtengan la ciudadanía por nacimiento. En este video, un abogado explica si esta propuesta, que se encuentra en el Comité Judicial del Senado, es viable según la Constitución de EEUU.
6. Hombres armados irrumpen en un bar en México y matan a 10 personas
El tiroteo, que también dejó al menos siete heridos, fue perpetrado en Querétaro, la capital del estado del mismo nombre que no se caracteriza por altas tasas de homicidios. Todo quedó grabado en video por las cámaras de seguridad.