“Mis ojos ahora están bien abiertos y me he dado cuenta de que he sido usado para esparcir un mensaje en el que no creo”, fue el mensaje con el que el cantante Kanye West asaltó las redes sociales en la tarde de este martes. Aunque en su mensaje no queda claro a quién se refiere cuando asegura que “ha sido usado”, lo que sí queda evidenciado en el mensaje es que el artista está tomando distancia de la política. “Me estoy distanciando de la política y concentrándome completamente en ser un creativo”.