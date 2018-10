5 razones por las que la reunión de Trump con Kanye West fue un desastre

"Amo a Hillary"

Kanye West pasó de un tema a otro sin enlaces lógicos. Contó que sus padres se habían separado cuando él era un nuño y que por eso no tuvo una "energía masculina". Pasó de eso a decir que tampoco tuvo esa presencia en la familia de su esposa, luego de que se casó con la celebridad Kim Kardashian, cuyo padrastro, Bruce Jenner, cambió de género. Trump se rió.

Inesperadamente, West dijo entonces: "Yo amo a Hillary, amo a todos, pero en la campaña 'Estoy con ella' no me sentí como un chico que no quería ver a su padre todo el tiempo". Entonces, la risa se le desdibujó de la cara al presidente.