Esta historia empieza con Nilda. Cuando en julio de 2018 en una oficina de Nueva York esta hondureña pudo reunirse finalmente con su hijito de 2 años, Keyden, de quien la habían separado dos meses atrás en la frontera sur de Estados Unidos, Nilda se prometió que su historia tenía que ser contada. Que el mundo iba a saber lo que le había pasado.

Quería mostrar su cara, a pesar del peligro que eso le representaba no solo en Honduras, la tierra del miedo de la que había huido, sino en Estados Unidos, en donde usar su nombre era exponerse a que su caso de solicitud de asilo se complicara aún más. Nilda quería contarle al mundo las razones que la habían llevado a tan doloroso viaje. No se quería quedar con los silencios infinitos que tuvo que soportar ante la ausencia de su niño atascados en la garganta. Quería gritar lo que como madre había sentido.

Era difícil sospechar, sin embargo, para una mujer como ella –sin el inglés para expresar su deseo, sin una casa, sin dinero siquiera para pagar un abogado que le ayudara– imaginar que alguien a miles de kilómetros de distancia iba a estar buscando contar su historia. Era imposible sospechar que terminaría convirtiéndose en la protagonista de un video musical con millones de reproducciones de YouTube.

Mientras Nilda y Keyden se daban un abrazo de reencuentro en Nueva York y el país entero se conmovía y movilizaba con la crisis que generó la separación masiva de familias migrantes en la frontera por las políticas migratorias del gobierno del presidente Trump, tres artistas famosos de la escena musical en Estados Unidos, Benny Blanco, Miguel y Calvin Harris se reunían ante la urgencia de hacer algo con su música que pudiera ayudar en algo a la situación.

Querían usar una de sus canciones y hacerle un video para que una historia de esos cientos de migrantes cuyos nombres y dramas se diluían en la serie de noticias que presentaban los medios, y se tergiversaban en los discursos de los políticos, fuera oída, vista y recordada por millones de sus seguidores.

Encontraron a Nilda.

“Ellos quería contar una historia sobre alguna persona que estuviera buscando asilo. Pero no la típica historia que ya todo el mundo había visto, sino que pudieran mostrar quién era verdaderamente esa persona, de dónde venía, sus problemas, su vida, las cosas bonitas que también había dejado atrás en su casa, acercarse a ese viaje que la había llevado a Estados Unidos”, cuenta Scott Hechinger, abogado senior y director de políticas de Broklyn Defender Service, organización que provee asistencia legal a inmigrantes que ayudó a Nilda a encontrarse con su hija y que arregló todo para que los artistas la conocieran.

Lejos de las imágenes de ciudades ideales y cuerpos de modelos perfectos que suelen ambientar este tipo de videos, la productora viajó cámara en mano a Honduras y grabó la ciudad de Nilda, su madre, su iglesia, el hospital en donde como madre soltera dio a luz a su hija; los caminos por donde se escondió de las pandillas que asesinaban vecinos en su puerta, el tren en donde viajó a la intemperie sosteniendo por 17 horas a su hija y los caminos por los que llegó a Estados Unidos, justo donde le quitaron a su hija de los brazos.



Las imágenes de la vida de Nilda, sin embargo, encajaron perfecto con las líricas de la famosa canción ‘I found you’ (‘Te encontré’) que parecía haber sido escrita para cantar el drama de una madre migrante que persigue reencontrarse con su hija:

No puedo decir lo que siento

Si no sé como moverme no puedo decir en qué creo

En realidad, creo en ti

Viajé muchos caminos

Y sé qué camino elegir.

Ahora mi mundo no va a cambiar

Y puedo hacer cualquier cosa

Porque te encontré

“Que un grupo de músicos reconocidos en todo el país quisieran hacer un video sobre una persona inmigrante que llega a Estados Unidos en busca de asilo, nos deja claro que no tienes que ser un abogado y trabajar en la línea de justicia para ser empático con los problemas de los inmigrantes. No necesitas ser un latino, ni un demócrata, un progresista, ni un inmigrante para sentirte alentado a hacer algo por cambiar lo que está pasando en el país. Su iniciativa no nos sorprendió, solo nos ratificó que hay una población más amplia de la que podemos intuir, a la que le importa lo que está pasando con los inmigrantes”, explica Hechinger.

El video que protagoniza Nilda no solo ha contado su historia, sino que se ha convertido en emblema de la campaña ‘While they wait’ (Mientras ellos esperan) en la que está involucrada también Raíces, ACLU of Southern California y que busca poner de manifiesto un tema que a diferencia de lo que pasa en la frontera y la separación de familias no ha recibido suficiente atención: Nilda es solo una más de esas 300,000 personas que por estar enfrentando un caso de deportación no tiene garantizada la asistencia de un abogado, además de no contar con recursos para suplir sus necesidades básicas mientras espera que su situación se resuelva.

“Esto marca una diferencia abismal en el destino de los inmigrantes que buscan asilo. Solo un 1.3% de los padres que aplican por asilo sin la ayuda de un abogado lo consiguen versus 26% que los consiguen si tienen uno”, sentencia Hechinger.

A Nilda se le cumplió ya un deseo, ahora con un grillete en su tobillo y de la mano de su hijo espera que entre testimonios y un famoso video, un juez de inmigración determine que su caso de asilo es creíble.