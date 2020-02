China y el amor en los tiempos del coronavirus

Algo similar le sucedió a millones de enamorados este 14 de febrero de 2020. En un país paralizado por el temor a la enfermedad del COVID-19, grandes restaurantes, floristas, hoteles y lugares románticos no hubo negocio en este San Valentín. Para los amantes pequineses no hubo concierto"My Heart Will Go On" ni lujosas cenas con bogavantes. Estos acontecimientos especiales de San Valentín fueron anulados, al igual que muchos otros eventos sociales, culturales y deportivos.