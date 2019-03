Antes de morir, su mamá le dejó un mensaje oculto en los zapatos que usará el día de su boda

La novia entonces contactó a Amanda Weise, fundadora de Lace and Love , una marca británica de zapatos personalizados y con diseños vintage.

"Le pregunté a la madre de Emma si le gustaría escribir unas palabras (...) y me envió un mensaje que mantuve en secreto durante todo el proceso de diseño al igual que ella los había comprado para darle un regalo ", detalla Amanda. "Mantuve la suela oculta cuando le envié las fotos del diseño de sus zapatos".

Emma, quien no quiere que sus fotos o las de su familia se difundan, recibió días atrás sus zapatos diseñados especialmente para ella y para el día de su boda.

Cuando vio sus sandalias, Emma dijo a Amanda: "No puedo creer que mi madre los pagara y enviara este mensaje".

Amanda detalla a Univision Noticias que la madre de Emma había estado escribiendo cartas a la familia antes de morir, pero se quedó sin tiempo y Emma no recibió su carta. "Por eso este mensaje es tan especial para ella".

Amanda, quien asistirá a la boda en agosto, cuenta que Emma "estaba inundada en lágrimas cuando me llamó". "Me agradeció una y otra vez. Para mí también fue difícil no ponerme a llorar", cuenta.