Tras el incidente, en junio de 2016, el joven perdió su nariz, la mayor parte de la mandíbula inferior y todos los dientes menos uno, además de sufrir daños en la parte superior del rostro y el paladar. "Estoy tan agradecido de tener un trasplante porque me da una segunda oportunidad en la vida", dijo Underwood en una rueda de prensa en Nueva York el jueves. "He podido volver a hacer muchas de las actividades que me gustan como hacer deporte, estar en la naturaleza y pasar tiempo con mis amigos y familia", señaló.