Rodeado por la policía, se quita la vida el sospechoso de dos tiroteos en Las Vegas que dejaron cinco muertos y una adolescente grave

Un hombre sospechoso de haber matado a tiros a cinco personas y herir gravemente a una niña de 13 años cerca de Las Vegas se suicidó, informaron las autoridades el martes.

El Departamento de Policía de North Las Vegas dijo que el presunto atacante, Eric Adams, de 47 años, se quitó la vida el martes por la mañana cuando era confrontado por agentes en un vecindario. Las autoridades lo habían estado buscando desde los tiroteos del lunes por la noche en al menos dos apartamentos separados.

La policía dijo inicialmente que encontraron a dos mujeres muertas mientras investigaban informes de un tiroteo el lunes por la noche en un apartamento en el norte de Las Vegas. Una de ellas tenía poco más de 40 años y la otra rondaba los 50, según el departamento.

Mientras los oficiales investigaban, se enteraron de que una adolescente había sido llevada a un hospital con heridas de bala y que podría haber más víctimas en un apartamento cercano.

Finalmente los agentes encontraron los cuerpos de otras dos mujeres y un hombre de unos 20 años. Las cinco víctimas, que no han sido identificadas por el momento, recibieron disparos, dijo la policía.

Horas de búsqueda del atacante

El descubrimiento llevó a una búsqueda nocturna de Adams, a quien las autoridades describieron como “armado y peligroso”.

Poco después de las 10:00 am del martes, la policía se enteró de que el sospechoso había sido visto en un negocio en North Las Vegas.

Cuando los agentes llegaron al área, vieron al sospechoso con un arma de fuego corriendo hacia el patio trasero de una casa cercana. El departamento dijo que los agentes lo siguieron, pero el hombre se negó a soltar el arma y se disparó a sí mismo, quitándose la vida.

La policía no ha revelado el motivo del tiroteo, que describió como un "incidente aislado".

