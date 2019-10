Al menos 2 muertos y 14 heridos deja un tiroteo en una fiesta universitaria en Texas

Al menos dos personas murieron y otras 14 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en una fiesta de la universidad A&M University-Commerce de Texas, informaron las autoridades locales.

Los oficiales escucharon disparos provenientes de la parte de atrás de un edificio, pero no pudieron precisar si se habían producido desde dentro o fuera de la instalación, en cuyo interior encontraron a dos personas muertas y otras 14 heridas , que fueron trasladadas al hospital, informó el oficial, sin dar mayores detalles sobre la gravedad de los heridos.

Por el momento la policía no tiene una descripción del sospechoso , a quien los agentes continuaban buscando a primeras horas de este domingo.

El incidente se produjo en una fiesta de bienvenida de la universidad, en la que se encontraban al menos 750 personas, aunque no era un evento oficial de la institución educativa.

Según su sitio web, Texas A&M University-Commerce es la segunda universidad más grande del sistema universitario de Texas A&M. La casa de estudios fue fundada en 1889 y era conocida por varios nombres, incluida la Universidad Estatal del Este de Texas, antes de unirse al sistema de Texas A&M en 1996. La universidad tiene alrededor de 6,000 estudiantes de pregrado y 4,000 estudiantes de posgrado.