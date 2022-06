Una niña de Uvalde visitaba el memorial en su escuela, lloraba ante la cruz de su amiga y casi sufre un ataque cardíaco

"Ayer fue duro", escribió la madre en su cuenta de Facebook. "Nana (como llama a la niña) no pudo enfocarse en recuperarse y estaba sobrepasada, cualquier cosa la derrumbaba. No sé cuándo va a mostrar signos de mejoría. Esta experiencia afectó realmente a mi hija. Me rompe las entrañas. No puedo poner una curita y decir que mejorará", agregó en su publicación.