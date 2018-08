Para que dejes la adicción: Instagram y Facebook te ayudarán a medir el tiempo que pasas en sus plataformas

Empieza a administrarte

Para Instagram, debes seleccionar la opción Your activity (tu actividad). La aplicación te mostrará el tiempo que pasas en promedio en la red social en ese dispositivo y especificará qué día de la semana eres más activo . También podrás ver cuantas horas en total pasaste por día en la aplicación durante la última semana.

Para Facebook, debes seleccionar Your time on Facebook (tu tiempo en Facebook). Te mostrará los mismos datos para esa red.

Si deseas limitar las notificaciones de la aplicación, debes seleccionar "Notification settings" (configuración de notificación), allí podrás establecer un límite de tiempo en el que NO desees recibir notificaciones de la aplicación. - Sí, como cuando le das "silenciar" o "mute" a los grupos de WhatsApp🤐



Si no lo ves todavía en tu celular, no te preocupes. La implementación de estas funciones se hará próximamente y por grupos de usuarios. Como siempre, no todos lo veremos al mismo tiempo.