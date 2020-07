Arrestan a joven de 17 años acusado del hackeo masivo de cuentas de Twitter

"Existe una falsa creencia dentro de la comunidad de hackers criminales de que los ataques como el hackeo de Twitter pueden perpetrarse de forma anónima y sin consecuencias", dijo el Fiscal de los Estados Unidos David L. Anderson. “El anuncio de la acusación de hoy demuestra que la euforia de la piratería nefasta en un entorno seguro por diversión o beneficio será de corta duración . La conducta criminal en Internet puede parecer sigilosa para las personas que la perpetran, pero no hay nada sigiloso al respecto. En particular, quiero decirles a los posibles delincuentes, violen la ley y los encontraremos ”.

"El anuncio de hoy demuestra que los ciberdelincuentes ya no pueden esconderse detrás del anonimato global percibido", dijo Thomas Edwards, Agente Especial a Cargo del Servicio Secreto de los Estados Unidos.

El ataque contra Twitter

El hackeo, quizás la mayor transgresión de seguridad realizada en Twitter, expuso la vulnerabilidad de la red social a atentados de seguridad. Twitter borró rápidamente varios mensajes, pero en algunos casos otros tuits parecidos fueron enviados desde las mismas cuentas, dando la apariencia de que la plataforma no podía retomar control de las cuentas hackeadas, reportó The New York Times.