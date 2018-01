El padre de una niña que se suicidó por acoso invita a sus bullies al funeral

Amy Jayne Everett, una niña australiana de 14 años, se suicidó en Australia después de haber sido víctima de acoso. El caso conmocionó al país tanto que hasta el ex primer ministro del país, Kevin Rudd, calificó el caso como una tragedia y "una obscenidad. La joven resultaba familiar a sus compatriotas pues había sido modelo de Akruba, una conocidísima marca de sombreros del país. El primer ministro, Malcolm Turnbull, también manifestó sus condolecias y realizó un alegato para terminar con el bullying.

Pero la campaña que realmente ha trascendido fronteras es la que inició el padre de la niña, Tick Everett, con un post en Facebook en el que invitaba a los acosadores de su hija a que acudieran al funeral para que vieran el dolor de la familia de primera mano. "Primero, si por alguna casualidad la gente que pensó que esto era un chiste y les hizo sentir superiores el acoso constante ven este post, por favor, vengan a nuestro servicio y sean testigos de la total devastación que produjeron", dice el post.



El papá de Amy Jane Everett, a quien llamaban Doll, también escribió que su hija se sintió acorralada, sin opciones. "Sé que para muchos el suicidio es considerado una cobardía, pero garantizo que esa gente no habrían tenido ni la mitad de la fuerza que tuvo mi pequeño ángel. Doll tuvo la fuerza de hacer lo que ella creyó que tenía que hacer para escapar a la maldad de este mundo. Sin embargo, por desgracia, ella nunca sabrá el gran dolor y el vació que dejó atrás", dice en su Facebook.

El apoyo que la familia de Amy Jane recibió la pasada semana, dice su padre, "muestra cómo las redes sociales deberían usarse, también ha sido un ejemplo de cómo no deberían. Si podemos ayudar a que no se pierdan más vidas preciosas y evitar el sufrimiento de tantos la vida de Doll no se habrá desperdiciado". Y termina diciendo: "paremos a los que abusan en todos los ámbitos, pero especialmente en nuestros niños. Como reza el viejo dicho: no sabes lo que tienes hasta que se ha ido. Gracias a todos otra vez".

