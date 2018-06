El esposo de Kate Spade confirma la enfermedad mental de la diseñadora: "Fueron los demonios con los que estaba batallando"

Aunque las autoridades de Nueva York siguen investigando la muerte de las reconocida diseñadora Kate Spade , que al parecer se suicidó en su casa en Manhattan, el esposo de la diseñadora ha hablado públicamente y confirmando que la diseñadora sufría de severa depresión y que llevaban 10 meses viviendo separados aunque no habían contemplado el divorcio: "Kate sufría de depresión y ansiedad. Ella estaba activamente buscando ayuda y trabajando de manera cercana con sus doctores sobre su enfermedad, una que se ha llevado muchas vidas”.

Andy Spade, que además de ser su esposo por 24 años, fue su socio y compañero en la creación de la marca que le dio renombre a la diseñadora, además confirmó que había tenido contacto con Kate la noche anterior a su muerte y que sonaba feliz. “No había ningún indicador ni aviso de que ella fuera a hacer esto. Fue un shock completo. Y claramente no fue ella. Fueron los demonios personales con los que ella estaba batallando”. El esposo de la diseñadora dijo que los problemas mentales de la diseñadora habían empezado hace 6 años, a la edad de 49.

Por su parte, la hermana mayor de Kate Spade, Reta Saffo, en un mail enviado a la cadena NBC confirmó que el acto de suicidio no fue del todo inesperado para la familia. “Mi hermana menor era una persona preciosa, genuina en casi todas las maneras”, dijo señalando que la fama inesperada y exacerbada que había tenido que lidiar Spade le había traído un trastorno bipolar .

“Estuvo rodeada de gente que le decía a todo sí durante demasiado tiempo, por lo tanto, no recibió la atención adecuada para lo que yo creía (y probé numerosas veces para tratar de ayudarle) era un trastorno bipolar derivado de su inmensa celebridad", escribió Saffo, quien, en una carta anterior, enviada al diario Kansas City Star , dio detalles de los numerosos viajes que la diseñadora había hecho entre Napa y Nueva York para ser tratada.

"¡A veces simplemente no puedes salvar a las personas de sí mismas!", escribió Saffo quien agregó: "Una de las últimas cosas que me dijo fue: 'Reta, sé que odias los funerales y no asistes a ellos, pero para el mío, por favor, podrías venir. ¡Por favor!'”, concluyó Saffo.