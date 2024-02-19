Choque entre militares y criminales deja 12 fallecidos en México, cerca de la frontera con EEUU

Al menos 12 personas murieron en un enfrentamiento entre militares y civiles armados en el estado de Tamaulipas, en el noreste de México, donde ha recrudecido la violencia por la lucha que mantienen grupos delictivos por el control del territorio.

El incidente se produjo el domingo en el municipio fronterizo de Miguel Alemán, donde agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron agredidos por civiles armados, informó en su cuenta de la red social X la Vocería de Seguridad de Tamaulipas.

La refriega tuvo lugar cuando los soldados realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en el municipio Miguel Alemán, fronterizo con Estados Unidos, informó la vocería.

En el choque armado fallecieron 12 presuntos agresores, indicó la dependencia estatal sin ofrecer más detalles. En la operación fueron incautadas 12 armas largas.

La Sedena no ha ofrecido hasta el momento comentarios sobre el incidente y se desconocen más detalles sobre el grupo criminal al que pertenecían los presuntos criminales abatidos.

Tamaulipas es un estado golpeado por la violencia ligada al crimen organizado. Es sede de constantes enfrentamientos entre cárteles que se disputan las lucrativas rutas de trasiego de drogas hacia Estados Unidos. El estado también se ha convertido en una zona roja para los migrantes que cruzan ese estado en su ruta para llegar a Estados Unidos. El 30 de diciembre del años pasado, un autobús con 31 pasajeros, la mayoría de ellos inmigrantes, fue secuestrado por un grupo criminal, afortunadamente fueron rescatados días después.

Video Rescatan a decenas de migrantes secuestrados: ¿Qué está pasando en los autobuses de Tamaulipas?



La vocería de Tamaulipas detalló en un comunicado el 3 de enero que, entre las acciones realizadas para encontrar a los migrantes, hicieron el seguimiento de los teléfonos para localizar a las personas que participaron en el secuestro. Además, realizaron un análisis de los videos del sistema de vigilancia del autobús y usaron perros para el rastreo y búsqueda de los migrantes.

México registra más de 420,000 asesinatos y decenas de miles de desaparecidos desde finales de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) lanzó una polémica ofensiva militar antidrogas.

