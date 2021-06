"No saber es la parte más dura": expertos intentan aliviar el trauma del derrumbe del edificio en Surfside

Lucy "funciona como un rompehielos, directo se acerca, no hace preguntas, no se tiene que presentar", explica Jaffe, una trabajadora social de madre mexicana que habla español fluido. "A las personas les encanta de repente recibir algo cálido que busca abrazos, que quiere dar amor, es algo muy especial especialmente en momentos difíciles... No solo ayuda a que la terapia evolucione de manera natural sino que a veces es lo que la gente necesita".