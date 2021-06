Estudio detectó que el edificio que colapsó al norte de Miami Beach registró un hundimiento hace décadas

Las autoridades, incluyendo al gobernador Ron DeSantis, dijeron este jueves que ingenieros evaluarán qué pudo haber causado el colapso parcial del edificio. Pero para Eliana Salzhauer, comisionada de Surfside, el área donde está ubicado el complejo de apartamentos, "esto no fue un acto de Dios. Esto no fue un desastre natural. Los edificios no se caen de la nada".