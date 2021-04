El atacante de Indianapolis pudo comprar dos armas apenas unos meses después de que la policía le hubiese retirado una

El jefe de la policía, Randal Taylor, explicó que a pesar de las preocupaciones mostradas por la madre, al joven no se le inhabilitó legalmente para comprar otras, por lo que consiguió obtenerlas, a pesar de la ley de bandera roja del estado de Indiana, que prohíbe a una persona poseer un arma de fuego si un juez determina que representa un peligro. La policía dijo no saber por qué el caso de Hole no siguió este protocolo.