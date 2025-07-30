Prenden fuego a un concejal de Virginia en su oficina: lo rociaron primero con combustible

Video El momento en que una abuela es atacada por un enjambre de abejas y un buen samaritano la rescata

El concejal Lee Vogler, de la localidad de Danville, Virginia, sufrió un ataque este miércoles cuando fue prendido en llamas por una persona que lo roció con combustible y posteriormente lo quemó en su lugar de trabajo.

Vogler, de 38 años, fue transportado a un hospital de la zona por vía aérea, y se desconoce su estado de salud.

El sospechoso de la agresión, identificado como Shotsie Michael Buck Hayes, de 29 años, fue detenido por la policía de Danville.

Las autoridades señalan que, según sus investigaciones, Vogler y Buck se conocían, y el ataque fue por un asunto personal sin relación con el cargo de Vogler como edil de la ciudad de Danville, o por su filiación partidista.

Los testigos describieron que en la mañana del miércoles Buck ingresó a las oficinas de Showcase Magazine, una revista local donde labora Vogler, lo encaró y lo roció con algún líquido inflamable. "La víctima y el sospechoso salieron del edificio", donde Buck "encendió en fuego a la víctima", informó la policía de Danville.

Buck huyó del lugar del crimen en su vehículo, pero con la descripción de los testigos la policía pudo identificarlo y detenerlo a varias cuadras de distancia.

El propietario y editor de Showcase Magazine, Andrew Brooks, publicó un video en las redes sociales de la revista, confirmando el hecho, y relatando que "un individuo forzó su entrada a nuestras oficinas, cargando con 5 galones de gasolina, y rociándola sobre Lee".

"Lee intentó huir, corriendo a la entrada del edificio, pero el individuo (Buck) lo siguió y lo prendió en llamas", aseguró Brooks.

El editor dijo que Vogler identificó a su atacante como Shotsie Buck.

"Todos aquí en Showcase no sabemos qué decir. Estamos cooperando con la policía. Este tipo de violencia sin sentido tiene que terminar", dijo Brooks.

J. Lee Vogler fue elegido concejal de Danville en mayo de 2012, convirtiéndose en la persona más joven elegida para ese cargo, con 24 años de edad, según el gobierno de la ciudad de Danville.

