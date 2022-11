El odio alimentado por discursos políticos sigue sumando tiroteos en EEUU

Daniel Aston, Kelly Loving, Derrick Rump, Tyneka Johnson, Brian Pendleton... son cinco de las últimas once víctimas mortales que ha dejado la violencia armada en Estados Unidos en dos tiroteos ocurridos en los últimos tres días. Ellos muestran a 2022 como el año con el mayor número de tiroteos desde 2019: 36 versus 33, según una base de datos levantada por la agencia The Associated Press y el diario USA Today.