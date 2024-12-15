Nueva York a Londres en una hora: resurgen planes de ‘Túnel transatlántico’ que costaría unos 20 billones de dólares, tras dichos de Musk

Video Así es el primer túnel subterráneo de transporte super-rápido bajo Los Ángeles

La idea de construir un túnel submarino transatlántico para conectar Nueva York con Londres en menos de una hora no es nueva.

Ha sido comentada por años, pero nunca se ha materializado, ante los altos costos que un proyecto de esa envergadura podría tener.

De acuerdo con la página especializada Railway Supply, el proyecto, que ha sido llamado ‘Túnel Transatlántico’, podría costar unos 17.4 billones de dólares.

Otros medios han dicho que el costo de una línea submarina de 3,400 millas podría llegar hasta cerca de los 20 billones de dólares.

Este proyecto recobró notoriedad luego de que el multimillonario Elon Musk, CEO de empresas como Tesla, SpaceX y The Boring Company -dedicada a la construcción de túneles-, sugirió en X que esta última firma podría desarrollar el proyecto por un precio mucho menor.

Musk hizo referencia al proyecto al responder a una publicación de otra cuenta en X que hablaba sobre el túnel y su posible costo.

“La @borincompany podría hacerlo por 1000 veces menos dinero”, dijo esta semana Musk en X, plataforma digital de la cual también es dueño.

Esa empresa de Musk ya ha planteado la idea de revolucionar los sistemas de trenes en Estados Unidos al impulsar la posibilidad de llevar a cabo proyectos de trenes subterráneos en ciudades del país, como Los Ángeles.

Musk se ha convertido en uno de los más cercanos aliados del virtual presidente electo, Donald Trump, quien nombró al empresario co-titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de su próxima administración.

El empresario ha dicho que buscará reducir drásticamente el gasto gubernamental para reorientar recursos a proyectos clave y generar ahorros.

El túnel que conectaría Nueva York con Londres en menos de 1 hora

El llamado ‘Túnel Transatlántico’ recorrería 3,400 millas por debajo del Océano Atlántico a través de un sistema sellado al vacío que permitiría el desplazamiento de un tren de alta velocidad que alcanzaría las 3,000 millas por hora, según Railway Supply.

“Esta maravilla de la ingeniería podría reducir el viaje entre continentes a una simple hora. Al eliminar la resistencia del aire, se transformaría nuestra forma de pensar sobre los viajes de larga distancia”, reportó el medio.

De acuerdo con CNN, el proyecto ha sido mencionado recientemente como una posibilidad que podría resurgir.

La revista Newsweek también reportó sobre un resurgimiento del proyecto, aunque sostuvo que la construcción podría tardar años, si se compara con el tiempo que tomó construir el túnel submarino de 23.5 millas que conecta Inglaterra con Francia. Ese proyecto, llamado el “Túnel del Canal”, fue construido en seis años y comenzó a operar en 1994.

Según Newsweek, aunque no existe un diseño definitivo sobre el ‘Túnel Transatlántico’, la tecnología desarrollada por India en la industria ferroviaria llamada “hyperloop” podría ser aplicada en el proyecto transatlántico.

Esa tecnología utiliza tubos sellados al vacío que permite que los trenes se desplacen sin fricciones. Los trenes que utilicen esa tecnología podrían desplazarse a velocidades de hasta 3,000 millas por hora.

El gobierno de India anunció a principios de mes un par de proyectos que utilizarán esa tecnología en modernos sistemas de trenes. Reportes recientes han dicho que el proyecto transatlántico podría ser edificado siguiendo el modelo de los nuevos trenes que se proyectan en India.

“Sus defensores creen que el túnel podría revolucionar el comercio, el turismo y la conectividad internacional. Los escépticos argumentan que las demandas financieras y de ingeniería son insuperables, pero el optimismo persiste a medida que evoluciona la tecnología”, reportó Railway Supply.

Otros proyectos de trenes que conectarían continentes

Aunque el proyecto transatlántico podría no materializarse en el futuro cercano, actualmente hay varios proyectos transcontinentales que ya están siendo considerados por autoridades a nivel internacional.

Por ejemplo, un proyecto denominado Enlace Fijo Recto Euro África Gibraltar, está siendo formalmente estudiado por los gobiernos de España y Marruecos para posiblemente conectar ambos países a través de un túnel submarino a través del Estrecho de Gibraltar.

Los dos países retomaron el proyecto, cuya factibilidad comenzó a ser analizada desde 1981, al pensar en tener una mayor conectividad para la Copa Mundial de la FIFA en 2030.

Según reportes, la Sociedad Nacional de Estudios del Estrecho de Marruecos (SNED) anunció que comenzó a llevar a cabo estudios de factibilidad este año para la construcción del proyecto.

El año pasado la Sociedad Española de Estudios de Comunicaciones Fijas en el Estrecho de Gibraltar comenzó estudios similares para analizar la viabilidad del proyecto.

