No hay sobrevivientes del estallido de fábrica de explosivos en Tennessee

Video Así quedó el área donde estalló una planta militar de explosivos

El estallido que redujo a escombros una planta de explosivos en la zona rural de Tennessee este viernes, y que se percibió varias millas de distancia, no dejó sobrevivientes, informaron las autoridades el sábado.

El jefe de policía del condado de Humphreys, Chris Davis, dijo durante una conferencia de prensa que las autoridades trabajaban con la hipótesis de que todas las personas que se encontraban en el lugar habían fallecido.

El número total de víctimas mortales era desconocido, al igual que la causa de la explosión, pero la s autoridades estiman que hay 18 personas desaparecidas. "No hemos encontrado ningún sobreviviente", dijo Davis.

La explosión del viernes por la mañana en Accurate Energetic Systems, que suministra e investiga explosivos para el ejército, esparció escombros en un área de al menos media milla y fue sentida por los residentes a más de 15 millas de distancia, dijo el sheriff.

Las imágenes aéreas mostraban el viernes la ubicación de la empresa en la cima de una colina en llamas y llena de humo, con solo una masa de metal retorcido, restos de coches quemados y una gran cantidad de escombros. Davis, que lo describió como una de las peores escenas que había visto nunca, dijo que varias personas habían fallecido.

"No es como trabajar en un accidente. No es como trabajar en un tornado. Estamos lidiando con explosiones. Y yo diría que, en este momento, estamos lidiando con restos", dijo.

Davis, que en algunos momentos se mostró visiblemente emocionado, dijo que ha habido una gran muestra de apoyo a la comunidad, situada en una zona densamente arbolada del centro de Tennessee, entre el río Tennessee, de gran importancia económica, y la bulliciosa metrópolis de Nashville.

El sábado, carteles colocados cerca del lugar pedían oraciones por las familias.

Dolor en la comunidad por la explosión

Terry Bagsby, de 68 años, está jubilado, pero colabora trabajando en la caja registradora de una gasolinera cercana al lugar. Dijo que la gente de esta comunidad tan unida está "muy, muy triste".

Afirmó que conoce a personas que trabajaban en la planta de Accurate Energetic Systems y que están desaparecidas.

"No sé cómo explicarlo... Solo hay mucho dolor".

El sitio web de la empresa dice que procesa explosivos y municiones en una instalación de ocho edificios que se extiende por las colinas boscosas de la zona de Bucksnort, a unas 60 millas al suroeste de Nashville. No se sabe de inmediato cuántas personas trabajan en la planta ni cuántas había allí cuando ocurrió la explosión.

Davis dijo que los investigadores están tratando de determinar qué ocurrió.

Accurate Energetic Systems, con sede en la cercana localidad de McEwen, dijo en una publicación en las redes sociales el viernes que sus "pensamientos y oraciones" están con las familias y la comunidad afectadas.

"Extendemos nuestro agradecimiento a todos los equipos de primera respuesta que continúan trabajando incansablemente en condiciones difíciles", decía la publicación.

El estallido

sacó a los residentes de sus camas

Según registros públicos, la empresa ha obtenido numerosos contratos militares, en su mayoría del Ejército y la Armada de los Estados Unidos, para suministrar diferentes tipos de municiones y explosivos. Los productos van desde explosivos a granel hasta minas terrestres y pequeñas cargas de brecha, incluido el C4.

Cuando se produjo la explosión, los residentes de Lobelville, a 20 minutos en coche del lugar de los hechos, dijeron que sintieron cómo temblaban sus casas, y algunas personas captaron el fuerte estruendo de la explosión con sus cámaras domésticas de vigilancia.

La explosión sacó a Gentry Stover de su sueño.

"Pensé que la casa se había derrumbado conmigo dentro", declaró a The Associated Press. "Vivo muy cerca de Accurate y, unos 30 segundos después de despertarme, me di cuenta de que tenía que haber sido eso".

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, publicó en la red social X que está siguiendo de cerca la situación y pidió a "los habitantes de Tennessee que se unan a nosotros en oración por las familias afectadas por este trágico incidente".

Un letrero cerca del lugar de una explosión en la planta de fabricación de explosivo Accurate Energetic Systemss, a unas 60 millas al suroeste de Nashville, Tennessee, el sábado 11 de octubre de 2025. Imagen Adrian Sainz/AP

Un pequeño grupo se reunió el viernes por la noche en un parque cercano para celebrar una vigilia, con velas

en las manos, rezando por los desaparecidos y sus familias y cantando "Amazing Grace".

Estados Unidos tiene una larga historia de accidentes mortales en el lugar de trabajo, incluida la explosión de la mina de carbón de Monongah, que causó la muerte de 362 hombres y niños en Virginia Occidental en 1907. Varios accidentes industriales de gran repercusión en la década de 1960 contribuyeron a que el presidente Richard Nixon firmara una ley por la que se creaba la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (conocida como OSHA) al año siguiente.

En 2019, Accurate Energetic Systems se enfrentó a varias multas de menor cuantía del Departamento de Trabajo de Estados Unidos por infringir las políticas destinadas a proteger a los trabajadores de la exposición a productos químicos peligrosos, radiación y otros irritantes, según las citaciones de la OSHA.

En 2014, se produjo una explosión en otra fábrica de municiones de la misma pequeña comunidad, que causó la muerte de una persona y heridas a al menos otras tres.

