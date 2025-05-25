Explosión de un bote de aguas residuales en el río Hudson de Nueva York deja un trabajador muerto y otro herido

Video Habla ingeniero que visitó el buque Cuauhtémoc horas antes del accidente

Una explosión en un barco que transportaba aguas residuales sin tratar y que estaba atracado en el río Hudson, en la ciudad de Nueva York, provocó la muerte de un empleado municipal de larga trayectoria el sábado, según informaron las autoridades.

Otro trabajador a bordo del barco Hunts Point, propiedad de la ciudad, resultó herido y fue trasladado al hospital tras la explosión ocurrida alrededor de las 10:30 am cerca de la planta de tratamiento de aguas residuales North River, según explicó David Simms, jefe adjunto del Departamento de Bomberos de la ciudad. Un tercer trabajador rechazó recibir atención médica.

PUBLICIDAD

La causa de la explosión está siendo investigada, pero el alcalde de Nueva York, Eric Adams, afirmó en un comunicado que no se sospecha de una intención criminal. Según indicó la Guardia Costera de Estados Unidos en redes sociales, los hombres a bordo del barco, que transporta aguas residuales para su tratamiento, estaban realizando trabajos que implicaban el uso de llama o chispas en el momento del estallido.

Los servicios de emergencia encontraron a un hombre de 59 años inconsciente en el río, informó la policía de Nueva York, y fue declarado muerto en el lugar.

El hombre era un empleado veterano del Departamento de Protección Ambiental de la ciudad. No se ha revelado su nombre, pero el alcalde declaró que era “un servidor público entregado que dedicó 33 años de servicio a la ciudad de Nueva York, y enviamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y colegas en este momento tan doloroso”.

La explosión esparció aguas residuales por la cubierta del barco, y los bomberos y demás equipos de emergencia tuvieron que ser descontaminados, indicó Simms. El Departamento de Protección Ambiental (DEP) aseguró que no parece haber habido impactos ambientales tras la explosión.

Mira también: