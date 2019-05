Muere #SweetSofia, la niña con malformaciones faciales que se convirtió en símbolo contra la discriminación

Con solo 10 años, #SweetSophia se había hecho famosa en las redes sociales. Pese a que ella no era capaz de postear sus fotos y su vida, su madre hizo de ella un símbolo de lo que significa luchar contra la discriminación y los derechos de las personas que nacen con malformación. Su caso llegó incluso a los oídos del expresidente Barack Obama, que le envió un mensaje por Twitter.

"Mi mundo se derrumbó", explicó Natalie a WCNC . Al nacer, como cualquier otra mamá, sacó a su recién nacida a la calle a pasear, pero "nos encontrábamos con miradas fijas y comentarios crueles que me destruían", añadió.

"Alguien estuvo usando una imagen de mi hija para defender la eugenesia (estudio para mejorar la raza humana). Apareció en un póster donde se afirmaba que yo debía haber abortado y que no merecía ningún cuidado médico". Esos mensajes la llenaron de coraje para iniciar una lucha por los derechos de su hija y lanzó una campaña para que Twitter retirara esa imagen (algo que consiguió) y para luchar contra la discriminación.

Poco después, el propio Obama le respondía: "No era yo solo luchando por ACA , Natalie, fueron millones de personas como tú. Gracias por todo lo que has hecho por Sophia y otras muchas personas".

Sophia tuvo que ser operada 30 veces, aunque con escaso progreso y con un gran impacto en su cuerpo, tanto que la familia anunció a finales de abril que ya no iban a someterla a más cirugías.

"30 y última cirugía. Hoy fue la última operación que Sophia va a tener. No más hospitales, no más cortes, no más cicatrices", explicó Natalie en las redes sociales. Su intención era "enfocarnos en vivir la vida lo más que podamos mientras #SweetSophia nos regala su bella presencia". Fue una decisión dura para la familia, pero decidieron que eso era ya lo mejor para su hija. Ese día comenzaron las #AventurasdeSweetSophia.