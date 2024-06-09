Muere en accidente aéreo el astronauta retirado William Anders, que captó una imagen famosísima de la Tierra

William Anders, el exastronauta del Apolo 8 que en 1968 tomó la icónica foto conocida como 'Earthrise', en la que aparece la Tierra como una canica azul sombreada desde el espacio, murió el viernes cuando la avioneta que pilotaba solo se desplomó en aguas frente a las Islas San Juan, en el estado de Washington. Tenía 90 años.

Un reporte llegó alrededor de las 11:40 de la mañana de que una avioneta de modelo antiguo se estrelló en el agua y se hundió cerca del extremo norte de la Isla Jones, dijo el jefe policial del condado San Juan, Eric Peter. Solo el piloto estaba a bordo de la avioneta Beech A45 en ese momento, según la Asociación Federal de Aviación, que está investigando lo ocurrido.

El hijo del astrounata retirado, Greg Anders, teniente coronel en retiro de la Fuerza Aérea, confirmó a KING-TV que el cadáver de su padre fue recuperado el viernes por la tarde.“La familia está devastada”, dijo. “Era un gran piloto y lo extrañaremos terriblemente”.

El general William Anders, piloto del Módulo Lunar Apollo 8, durante un evento en 2004. Imagen MANUEL BALCE CENETA/AP

Una foto que cambió la visión de la Tierra

William Anders, un general de división retirado, llegó a decir que la foto fue su contribución más significativa al programa espacial, al igual que asegurarse de que el módulo de comando y el módulo de servicio del Apolo 8 funcionaran.

La fotografía, la primera imagen en color de la Tierra desde el espacio, es una de las más importantes de la historia moderna por la forma en que cambió cómo los humanos veían el planeta. A la imagen se le atribuye haber impulsado el movimiento ambiental global al mostrar cuán delicada y aislada parecía la Tierra desde el espacio.

La famosa foto 'Earthrise', tomada por William Anders en 1968. Imagen William Anders/AP



El administrador de la NASA y exsenador Bill Nelson dijo que Anders encarnaba las lecciones y el propósito de la exploración. “Viajó al umbral de la Luna y nos ayudó a todos nosotros a ver algo más: a nosotros mismos”, escribió Nelson en la plataforma social X.

Anders tomó la foto durante la cuarta órbita de la tripulación alrededor de la Luna, cambiando frenéticamente de película en blanco y negro a color. ”¡Dios mío, mira esa imagen allá!”, dijo Anders. “Ahí viene la Tierra. ¡Wow, qué bonita!”.

La misión Apolo 8 en diciembre de 1968 fue el primer vuelo espacial humano que salió de la órbita terrestre baja y viajó a la Luna y regresó. Fue el viaje más audaz y quizás más peligroso de la NASA hasta ese momento y preparó el escenario para el alunizaje del Apolo siete meses después.

“Bill Anders cambió para siempre nuestra perspectiva de nuestro planeta y de nosotros mismos con su famosa foto 'Earthrise' en el Apolo 8″, escribió el senador de Arizona, Mark Kelly, quien también es un astronauta retirado de la NASA, en X. “Me inspiró a mí y a generaciones de astronautas y exploradores. Mis pensamientos están con su familia y amigos”.

