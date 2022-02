"Enseñen bondad a sus hijos", el mensaje de una madre que perdió a su hijo víctima del 'bullying' en el colegio

La organización Stomp Out Bullying, que trabaja en la prevención del acoso en jóvenes, asegura que los padres "deben mantener las líneas de comunicación con sus hijos todo el tiempo", mostrar amor y preocupación y hablar permanentemente con los adolescentes para mantener viva la confianza, incluso cuando se trata de temas triviales. Y cuando la comunicación es difícil, recomiendan que le sugieran a sus hijos hablar con otros miembros de la familia. "Una pelea con un compañero podría no parecer un gran problema para ti, pero para un adolescente puede sentirse como algo inmenso e incontenible. Es importante no minimizar o desmeritar lo que le pasa a tu adolescente, porque puede aumentar su sentimiento de desesperanza".