Florida Horror en Florida: Madre es arrestada tras obligar a su hija de 8 años a comer de la basura La investigación se fortaleció con el testimonio de una vecina que aseguró haber alimentado y dado refugio a la menor en varias ocasiones tras encontrarla sola y sin supervisión adulta

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Una mujer del condado de Miami-Dade enfrenta cargos por presunto abuso y negligencia infantil luego de que las autoridades descubrieran que su hija de 8 años presentaba múltiples lesiones compatibles con maltrato físico y relatara una serie de abusos ocurridos dentro de su hogar.

Naseline Timouche, de 27 años, fue arrestada el pasado 6 de junio y acusada de abuso infantil agravado y negligencia infantil, de acuerdo con documentos judiciales. La investigación comenzó después de que agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade acudieran a una vivienda para realizar una verificación de bienestar.

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Al llegar, los agentes entrevistaron a la menor, quien mostraba cicatrices y marcas visibles en distintas partes del cuerpo. Según el reporte policial, la niña aseguró que permanecía sola durante largos periodos de tiempo, incluso durante la noche, y que era castigada físicamente de manera frecuente.

De acuerdo con las autoridades, la menor relató que había sido golpeada en diversas ocasiones con objetos como cables, utensilios de cocina y otros artículos domésticos. También afirmó que algunas agresiones ocurrían sin motivo aparente y que en ocasiones era despertada únicamente para ser castigada.

La investigación reveló además presuntas condiciones de abandono. Según la declaración de la niña, con frecuencia no tenía acceso a la comida disponible en la vivienda porque esta estaba destinada a las visitas. En su lugar, dijo que debía alimentarse con productos vencidos o alimentos recuperados de la basura.

Los agentes señalaron que las lesiones observadas en la menor coincidían con los hechos descritos durante la entrevista.

Una vecina también aportó información a la investigación. Según los documentos del caso, la mujer explicó que había brindado refugio, alimentos y ropa limpia a la niña en varias ocasiones tras notar que permanecía sola durante largos periodos. La testigo aseguró que incluso la encontró deambulando sin supervisión de un adulto un día antes del arresto.

Durante el interrogatorio, Timouche habría realizado declaraciones que fueron incorporadas a la investigación, según las autoridades.

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Posteriormente fue trasladada al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde permanecía bajo custodia.