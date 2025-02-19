Los tres niños que sobrevivieron una casa llena desechos durante años luego que su madre los abandonara

Video Vivían entre basura y excrementos: rescatan a tres menores abandonados por su madre

Una mujer en Michigan, que abandonó a sus tres hijos pequeños durante años, dejándolos vivir solos en la más absoluta miseria y sobrevivir con entregas irregulares de comida preparada, fue acusada este miércoles de tres cargos de abuso infantil en primer grado.

Kelli Marie Bryant, de 34 años, está detenida en la cárcel del condado de Oakland y se espera que sea procesada por los cargos este jueves. Una condena por el cargo conlleva hasta cadena perpetua, informó este miércoles a través de redes sociales la oficina del sheriff del condado de Oakland.

Los fiscales en el caso tienen la intención de presentar una petición para poner fin a la patria potestad de la madre sobre los niños que fueron encontrados en terribles condiciones por varios agentes de policía el viernes pasado, dice el comunicado.

“Se trata de uno de los peores y más prolongados casos de maltrato infantil que he visto en mi carrera”, declaró Michael Bouchard, sheriff del condado de Oakland en el comunicado. “Me complace ver que esta sospechosa tendrá que rendir cuentas por este trato imperdonable a estos niños”, agregó.

Tres niños abandonados por años en una casa llena de suciedad y desechos

Bryant fue detenida el 16 de febrero después de que agentes de la policía fueran llamados a una casa en Pontiac, Michigan p ara realizar un control de bienestar de los ocupantes dentro del edificio.

El propietario de la casa se puso en contacto con los agentes después de no saber nada de Bryant desde diciembre. El alquiler se pagó por última vez en octubre y le preocupaba que pudiera haber ocurrido algo.

“Los agentes encontraron a los tres hijos de Bryant, un chico de 15 años y sus hermanas de 12 y 13, viviendo en condiciones inimaginables”, dice un comunicado de la oficina del sheriff del condado de Oakland del domingo.

De acuerdo con el documento, en algunas habitaciones había basura amontonada de hasta cuatro pies de altura, moho y excrementos humanos por todas partes, el inodoro estaba desbordado y había heces en la bañera.

Los agentes buscaron ocupantes en la vivienda y encontraron al chico y a sus hermanas. Las niñas se habían encerrado en el baño, pero abrieron la puerta cuando se les pidió que salieran.



Los agentes buscaron ocupantes en la vivienda y encontraron al chico y a sus hermanas. Las niñas se habían encerrado en el baño, pero abrieron la puerta cuando se les pidió que salieran.

Kelli Marie Bryant no había visto a las niñas en años

De acuerdo con la oficina del sheriff, el chico les dijo a los agentes que él y sus hermanas vivían solos en la casa, ya que su madre los había abandonado en 2020 o 2021. Los detectives se enteraron de que Bryant vivía en otro lugar de Pontiac.

El menor les contó que sobrevivían con la comida preparada que su madre o un desconocido dejaba en la puerta cada semana. Bryant no dejaba papel higiénico ni artículos de higiene personal, relató el adolescente.

Según el chico, la madre solo tenía contacto con él y no había visto a las niñas en años. Las niñas no habían asistido a la escuela desde su abandono, y pasaban el tiempo viendo la televisión o jugando.

En conferencia de prensa este martes Bouchard dijo que el distrito escolar recibió una solicitud de registros de otra escuela de Pontiac, pero nunca se comprobó que los niños se hubieran trasladado a la nueva escuela. Cuando no se presentaron en la nueva escuela, se les retiró la matrícula.

“Al parecer, las dos pequeñas llevaban varios años sin salir de casa. El niño dormía en un colchón en el suelo, mientras que las niñas lo hacían sobre cajas de pizza”, dice el comunicado.

Los vecinos dijeron a los agentes que no sabían que las niñas vivían en la casa y que nunca las habían visto fuera, pero sí veían a la madre dejar cosas en la casa todos los meses.

El niño había salido dos veces, una porque quería “sentir el pasto” y otra para recoger el correo, dijo el sheriff en la conferencia.

“El mero hecho de oír que salió a tocar la hierba me destroza el alma en muchos niveles”, dijo, señalando que los niños tenían “miedo” de salir de la casa.

La madre fue encontrada en otro lugar y detenida sin incidentes. Dijo que el padre de los niños no estaba involucrado en sus vidas.

Las autoridades buscan darles una nueva vida a los tres niños abandonados por su madre

De acuerdo con la oficina del sheriff, los niños fueron trasladados al hospital para ser evaluados y después fueron puestos bajo la custodia de un familiar por los Servicios de Protección de Menores.

“Llevaban la ropa sucia, el pelo enmarañado y las uñas de los pies de varios centímetros de largo, lo que les dificultaba caminar”, dice el comunicado.

“Al parecer, los niños no estaban familiarizados con el uso de artículos de higiene personal ni sabían tirar de la cadena”, agrega.

A través de redes sociales la oficina del sheriff realizó una campaña para recaudar donaciones de ropa y artículos personales, pero ante la gran respuesta de la comunidad pidió que realizaran donativos económicos o de materiales escolares “para su bienestar futuro”.

El sheriff insistió en que buscará que Bryant pague por el maltrato que infringió en sus tres hijos.

“Esta situación se consideraría deplorable e intolerable hasta para un animal, y es totalmente inaceptable para sus tres hijos. Las consecuencias de largo alcance de este maltrato deben ser reconocidas. Estamos deseando presentar este caso al fiscal y asegurarnos de que se enfrenta a las consecuencias de sus actos”, dijo Bouchard.

