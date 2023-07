Esta fue la escalofriante causa de la muerte a los 19 años de Leandro de De Niro, el nieto de Robert De Niro

El joven, nacido en 2004, apareció en tres películas a lo largo de su vida, siempre junto a su madre. Su primer papel llegó cuando tenía uno o dos años, cuando Drena trabajaba con el cineasta Bruno de Almeida en su largometraje The Collection. También tuvo una breve participación en la cinta Kid in Cableman y otra más en el remake más reciente de A Star is Born, estrenada en 2018.