La mutilación y muerte de decenas de caballos genera indignación en Francia

¿Rito, 'challenge' o imitación?

"No estoy segura de que se necesite un gran conocimiento de los caballos", dijo Giraudet en una entrevista. Es importante saber cómo acercarse a ellos, desde el frente y no desde atrás. Se puede cortar una oreja mientras el caballo está de pie, pero para realizar mutilaciones más espantosas se necesaría que el caballo estuviera acostado, dijo. La veterinaria enfatizó que no quiso describir cómo poner un caballo en el suelo para no "dar la más mínima clase de herramientas y que les sea más fácil" a los que quieren matarlo.