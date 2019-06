Esta joven de 23 años se bajó de un avión, tomó un Lyft y desde entonces está desaparecida

El pasado lunes 17 de junio Mackenzie Lueck, una joven de 23 años, voló desde California hasta Salt Lake City, Utah. Al llegar se comunicó con su familia para decirles que ya había llegado a su destino sin problemas, salió del aeropuerto y tomó un Lyft a un lugar al norte de la ciudad, según la policía. Siete días después de aquel mensaje, no se sabe nada de su paradero.



Según CBS News, la joven, estudiante de la University of Utah, se había desplazado hasta California para asistir al funeral de su abuela. Cuando aterrizó hacia la 1:00 am envió un mensaje de texto a su familia para indicarles que ya se encontraba en Utah. Pero desde entonces, su familia no ha tenido más noticias. Tampoco saben dónde está el equipaje con el que viajaba.