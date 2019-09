Una mujer soñó que se había tragado su anillo de compromiso... y, efectivamente, se lo había tragado durmiendo

"Estaba soñando que Bobby y yo estábamos en una situación peligrosa en un tren de alta velocidad con unos tipos malos (tengo sueños muy emocionantes y vívidos) y me dijo que tenía que tragarme mi anillo para protegerlo; así que me quité ese anillito, me lo metí en la boca y me lo tragué con un vaso de agua justo cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo. Supuse que eso también era un sueño, porque QUIÉN REALMENTE SE TRAGA SU ANILLO DE COMPROMISO, así que me volví a dormir", contó en su publicación que ha sido compartida 62,000 veces hasta el momento.