"Con el último aire en sus pulmones destrozados por el covid-19 se despiden de su familia": Al no poder decir adiós en persona, un Ipad les ayuda a hacerlo

En ese momento, relata en un amplio hilo en Twitter , reconoce que ha llegado la hora de intubarlo. Un paciente al que es imposible visitar ante los estrictos protocolos para evitar la propagación del virus. Por eso, su equipo y él se preparan teniendo en cuenta que "hay un paso clave" que no pueden olvidar.

"Al principio dice 'No' pero lo animamos", explica el médico quien no ha dejado que la emergencia médica y la carencia de suministros y camas dejen de lado el lado humano de la pandemia y no solo enfocarse en cifras frías.