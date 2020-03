Un estudio confirma que el covid-19 afecta menos a los niños (aunque en mayor proporción a los más pequeños)

Un misterio por resolver

El porqué de esta mayor vulnerabilidad de los más pequeños no se sabe con exactitud, pero posiblemente responde a que tienen el sistema inmune menos desarrollado, explica a The New York Times Andrea Zruz, profesor de pediatría del Baylor College of Medicine y coautor del comentario que acompaña a la investigación publicada en 'Pediatrics'. “No han sido expuestos a virus antes y por eso no pueden generar una respuesta inmune efectiva”, dice.